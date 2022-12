தொண்டர்களுக்கு ‘பொங்கல் கிஃப்ட்’! லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுங்க.. காதுக்கு போன தகவலால் எடப்பாடி போட்ட ஆர்டர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தொண்டர்களை தன் பிடியில் வைத்திருக்கும் முயற்சியாக, பொங்கல் பண்டிகையயொட்டி, அடிமட்ட நிர்வாகிகளுக்கும், மூத்த தொண்டர்களுக்கும் 'கிஃப்ட்' கொடுக்க தயாராகி வருகிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஓபிஎஸ் ஒருபக்கம் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், அடுத்தகட்ட திட்டங்கள் பற்றி ஆலோசித்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அந்தவகையில், மாவட்ட செயலாளர்கள் மூலம், அதிமுகவின் ஒவ்வொரு கிளைக்கும் ஒரு தொகையை பொங்கல் பரிசாக வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாம் ஈபிஎஸ் அணி.

திமுக அரசு சார்பில், பொதுமக்கள் அனைவருக்கும், பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட இருக்கும் சூழலில், அதிமுகவினருக்கு கூடுதல் பரிசு கொடுக்க தயாராகி வருகிறது எடப்பாடி டீம்.

திமுக துடியா துடிக்குதாம்.. 2 லீடர்கள் சொல்லிட்டாங்களே! “எடப்பாடி வேலை?”பின்னணியில் பரபர பிளான்கள்!

English summary

Edappadi Palaniswami is preparing to give 'gifts' to administrators and senior volunteers on the occasion of Pongal festival in an attempt to keep AIADMK workers in his grip. EPS team has planned to give an amount as Pongal gift to each branch of AIADMK.