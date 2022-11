அழுத்தம் கொடுக்கும் ‘மேலிடம்’! அதிமுகவில் மீண்டும் ஓபிஎஸ்? ‘சிவப்பு கம்பளம்’ விரிக்கும் ’மாஜிக்கள்’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு இனி கட்சியில் இடமில்லை என எடப்பாடி பழனிச்சாமி முற்றாக மறுத்துவிட்ட நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே முன்னாள் அமைச்சர்கள் சிலர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியில் இணைக்கலாம் என கூறி வருவது பரபரப்பை கூட்டி இருக்கிறது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் பல கட்ட குழப்பங்கள் நிலவின. ஒரு வழியாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ பன்னீர்செல்வமும் ஒன்றாக இணைந்தனர். கட்சிக்கு ஓபிஎஸ் தலைமை ஆட்சிக்கு எடப்பாடி தலைமை என ஒப்பந்தத்தின்படி நான்கு ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி சில சிக்கல்களோடும் அரசியல் பரபரப்புகளோடும் நிறைவடைந்தது.

இதில் பாஜக தலைமையின் தலையீடும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு இருந்தது. நான்காண்டு கால ஆட்சியில் முதல்வராக மட்டுமல்லாது கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சிக்குள் தனது செல்வாக்கை பெரிய அளவில் வளர்த்தெடுத்துக் கொண்டார்.

English summary

While Edappadi Palanichamy completely denied that O. Panneerselvam has no place in the party regarding the issue of single leadership in AIADMK, for the past few days, some former ministers have been saying that O. Panneerselvam may join the party.