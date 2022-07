காலியாக கிடந்த முக்கியமான பீரோ.. ‘கொள்ளையடித்த ஓபிஎஸ்?’ - லிஸ்ட் தயார்.. ஈபிஎஸ்ஸின் அடுத்த மூவ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் விலை உயர்ந்த பொருட்கள், முக்கிய ஆவணங்கள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓபிஎஸ் தரப்பினர் மீது புகார் அளிக்க ஈபிஎஸ் தரப்பு தயாராகி வருகிறது.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மாயமான பொருட்கள் குறித்த பட்டியல் தயாராகி வருகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் விவரத்தைக் காட்டிய பிறகு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

10 நாட்களுக்குப் பிறகு அதிமுக தலைமை அலுவலக சீல் இன்று அகற்றப்பட்ட பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு நிர்வாகிகள் ஒவ்வொரு அறையாகச் சென்று பார்வையிட்டனர்.

2வது தளத்தில் விலையுயர்ந்த பொருட்கள்.. எல்லாத்தையும் திருடிட்டாங்க.. பார்த்ததும் ஷாக் ஆன சண்முகம்!

English summary

Edappadi palaniswami faction is preparing to file a complaint against the O Panneerselvam that valuable items and important documents have been looted from the AIADMK head office.