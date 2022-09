’ஸ்லீப்பர் செல்’ இவரா? இபிஎஸ்க்கு கல்தா கொடுக்கும் உப்பு ஊர்காரர்! ஓபிஎஸ் அணியில் ஐக்கியமாக ஆயத்தம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இவ்வளவு நாட்களாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பக்கம் இருந்த முன்னாள் அமைச்சரும் உப்புக்கு பெயர் போன ஊரைக் கொண்ட மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகி ஒருவர் தற்போது ஓபிஎஸ்ஸிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும், உயர்நீதிமன்ற மேல் முறையிட்டு தீர்ப்புக்குப் பிறகு அவர் நிரந்தரமாக ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியில் ஐக்கியமாக திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

குறிப்பாக அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்ததற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான நிர்வாகிகள் ஒரு அணியாகவும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் தனி அணியாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் சிவி சண்முகம், ஜெயக்குமார், கேபி முனுசாமி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

There are reports that a former AIADMK minister and an administrator from the district, which has a town famous for salt, is currently negotiating with the OPS side and that he is planning to unite in the team