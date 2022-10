செந்தில் பாலாஜி மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக்கூடாது.. அமலாக்கத்துறை கடும் எதிர்ப்பு.. காரசார வாதம்!

Chennai

சென்னை : போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக்கூடாது என அமலாக்கத்துறை உயர்நீதிமன்றத்தில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

செந்தில் பாலாஜி, அதிமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக இருந்தபோது வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் செந்தில் பாலாஜி மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது என அமலாக்கத் துறை கடுமையாக எதிர்த்து வாதிட்டது.

During the AIADMK regime, when Senthil balaji was the Minister of Transport , he was accused of cheating by offering jobs, he filed a petition in High Court to quash the case. While this hearing, Enforcement Department argued strongly that the case against Senthil Balaji should not be quashed.