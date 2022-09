‘நம்ம என்ன சொல்றது? அவருக்கே புரியணும்’ - மாஜி நடவடிக்கையால் அப்செட்டான ஈபிஎஸ்.. ‘சிக்கல் சண்முகம்!’

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சி.வி.சண்முகத்தின் சமீபத்திய நடவடிக்கைகளால் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஈபிஎஸ் ஆதரவாளராக இருக்கும் சி.வி.சண்முகம் தொடர்ந்து அனைவரையும் எடுத்தெறிந்து பேசி வருவது ஈபிஎஸ் அணிக்குள்ளேயே புகைச்சல்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சீனியர்கள் பலரும் சிவி சண்முகம் பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் புகார் பட்டியலை வாசித்து வருகிறார்களாம். ஆனால், அவரிடம் இதுகுறித்து ஒன்றும் சொல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் ஈபிஎஸ் என்கிறார்கள் ஈபிஎஸ் தரப்பினர்.

சி.வி.சண்முகம் தொடர்ந்து மேடைகளில் ஒருமையில் பேசி வருவதையும், போலீசாரை கடுமையாக விமர்சித்து வருவதையும் ஈபிஎஸ் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சில காரணங்களால் அமைதியாக இருக்கிறார் என்கிறார்கள்.

English summary

ADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami is said to be very dissatisfied with CV Shanmugam's recent actions. CV Shanmugam is attacking everyone and has caused a stir within the EPS team.