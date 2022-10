ஏற்றுமதியாளர் ஆகணும்னு ஆசையா? தமிழக அரசு தரும் அற்புத வாய்ப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க.. வருத்தப்படுவீங்க!

Chennai

சென்னை: ஏற்றுமதியாளராக வேண்டும் என்ற கனவுடன் வலம் வரும் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு அற்புத வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துள்ளது தமிழக அரசு.

தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் அளிக்கும் 3 நாள் பயிற்சி ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் துவங்க விரும்புவோருக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக அமையும்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

