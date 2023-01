ஆஹா.. இப்படி பார்த்து எவ்ளோ நாளாச்சு! அருகருகே ஒட்டி அமர்ந்த ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் - சட்டசபையில் சுவாரஸ்யம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடர்ந்து இன்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில், எதிர்கட்சி வரிசையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருக்கும் அருகருகே இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டதால் அவர்கள் அடுத்தடுத்த இருக்கைகளில் அமர்ந்து இருந்தனர்.

2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் தொடங்கி இருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள், திட்டங்கள், வளர்ச்சி குறித்து ஆளுநர் ரவி உரையாற்றினார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக தமிழகம் என்று சொல்லலாம் என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சட்டப்பேரவையில் அவருக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்தனர்.

