ஓபனாக ஓபிஎஸ்சுக்கு சப்போர்ட்.. சீனுக்குள் வந்த பண்ருட்டி.. எடப்பாடிக்கு ஆற்றல் போதாது என அட்டாக்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கட்சியை வழிநடத்த அரசியலில் போதிய ஆற்றலும், அனுபவமும் இல்லை என்று பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அசோக் நகரில் அதிமுகவின் மூத்த உறுப்பினரான பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் இல்லத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் சந்தித்து பேசினார். அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய ஓ.பன்னீர் செல்வம், "எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா காலத்தில் இயக்கத்திற்காக அரும்பாடுபட்டவர் என்ற அடிப்படையில் மரியாதை நிமித்தமாகவே அண்ணன் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்தோம். எங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை பொருத்திருந்து பாருங்கள். அனைத்திற்கும் காலம் பதில் சொல்லும்" என்று தெரிவித்தார்.

சில மாதங்களுக்கு முன் சசிகலா பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். இப்போது ஓபிஎஸ் சந்தித்துள்ளதால், விரைவில் சசிகலா - ஓபிஎஸ் சந்திப்பு நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிக்கு காரணம் எடப்பாடி பழனிசாமி தான். அவருக்கு அரசியலில் போதுமான அனுபவமும், ஆற்றலோ இல்லை.

தொண்டர்கள் தேர்வு செய்யல.. அதிமுக நிர்வாகிகளை “சாணி பிள்ளையாருடன்” ஒப்பிட்ட பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்

English summary

AIADMK Senior Leader Panruti Ramachandran said, Edapadi Palanisamy dont have enough talent and experience to run the party. AIADMK Need a unite to win the hearts of people.