எல்லாம் உங்களால்.. சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களே! ‘மாஜிக்களிடம்’ பாய்ந்த ’சேலம்’! இதுதான் காரணமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போது தனது தரப்பு அடுத்தடுத்து பின்னடைவுகளை சந்தித்து வருவதற்கு 'வட' மாவட்டம் மற்றும் 'டெல்டா' மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரு நிர்வாகிகள் தான் காரணம் என கருதும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சிறிது காலத்திற்கு அவர்களை அமைதியாக இருக்குமாறு கூறியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த இரண்டு மாதங்களாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை ஓங்கி இருந்த நிலையில் தற்போது அரசியல் காற்று ஓபிஎஸ் பக்கம் வீச தொடங்கி இருக்கிறது.

எந்த பொதுக்குழுவில் தனது சொந்த கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் அவமானப்படுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டாரோ தற்போது அந்த பொதுக்குழுபே செல்லாது என நீதிமன்றத்தில் தடை வாங்கி இருக்கிறார்.

7 கடல்கள்.. 7 மலைகளை தாண்டி..

English summary

Edappadi Palanichami believes that two executives from the 'North' district and 'Delta' district are the reason why his party is facing successive setbacks in the AIADMK ; அதிமுகவில் தற்போது தனது தரப்பு அடுத்தடுத்து பின்னடைவுகளை சந்தித்து வருவதற்கு ’வட’ மாவட்டம் மற்றும் ’டெல்டா’ மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரு நிர்வாகிகள் தான் காரணம் என கருதும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி