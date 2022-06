கரையுமா ’வெல்ல’ம்! தூண்டில் போட்ட எடப்பாடி & கோ! ஓபிஎஸ் கடைசி நம்பிக்கை கைகூடுமா? கிளைமேக்ஸ் தான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருக்கும் மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்களை வளைக்க சீனியர்களுக்கு இபிஎஸ் உத்தரவிட்ட நிலையில் அது ஓரளவு வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் மீதமிருக்கும் தலைவர்களையும் தட்டி தூக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் இருக்கின்றனர் இபிஎஸ் தரப்பு சீனியர்கள்

அதிமுகவின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போதைய சூழலில் அதிமுகவை கைப்பற்றி விட்டதாகவே கூறப்படும் நிலையில் அவருக்கு இருக்கும் ஒரே பிரச்சனை ஓபிஎஸ் மட்டும்தான். ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் பொதுக்குழுவில் ஓபிஎஸ் நிச்சயம் கலந்து கொண்டாக வேண்டும்.

ஆனால் பொதுக்குழு நடப்பது உறுதியாகிவிட்ட நிலையில் ஓபிஎஸ் பங்கேற்பாரா? பங்கேற்றாலும் என்ன செய்வார்? என்பது புரியாத புதிராகவே உள்ளது. ஆனாலும் தனக்கு கட்சியில் எவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்கும் என்பதை எதிர்பார்த்து இருந்த எடப்பாடி திட்டமிட்டு காய் நகர்த்தி அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளார்.

ரெண்டுல ஒண்ணை தொடணும்.. ஓபிஎஸ்-ஐ ரவுண்டு கட்டிய எடப்பாடி.. தீர்ப்பு 'அப்படி’ வந்தால் என்ன நடக்கும்?

It has also had some success, with EPS ordering seniors to bend key figures, including district secretaries on the OPS side. At the same time, the EPS seniors are trying to pull the rest of the leaders to their side