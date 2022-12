தினுசு தினுசா பிரச்சனை வருதே.. ஈபிஎஸ் டீம் ‘மாஜி’ சொன்ன வார்த்தையால் சிக்கல்.. பதறியடித்து நீக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுடன் ஒப்பிட்டு ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கிண்டல் செய்து ட்விட்டரில் பதிவிட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளருமான வைகைச் செல்வனுக்கு சிவாஜி சமூக நலப் பேரவை கடும் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், தனது பதிவை நீக்கியுள்ளார் வைகைச்செல்வன்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கூட்டிய மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை சிவாஜி கணேசன் படத்தோடு ஒப்பிட்டு தனது ட்விட்டர் பதிவில் கிண்டல் செய்தார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன். அந்தப் பதிவுக்கு சிவாஜி ரசிகர்கள் கொந்தளித்தனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வனை கடுமையாக கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டார் நடிகர் திலகம் சிவாஜி சமூக நலப்பேரவை தலைவர் சந்திரசேகரன். இதனையடுத்து தனது ட்விட்டர் பதிவை நீக்கியுள்ளார் வைகைச்செல்வன்.

ஒற்றைத் தலைமையே.. வா.! வா.! இரட்டைத் தலைமையே.. போ.! போ.! - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன்

English summary

Former AIADMK minister and Edappadi Palaniswami supporter Vaigaiselvan, who compared O. Panneerselvam to actor Sivaji Ganesan and posted on Twitter. It has strongly condemned by Sivaji fans, Vaigaichelvan has deleted his post.