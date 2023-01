சாதி, மத ஏற்றத்தாழ்வை கொளுத்தி தூக்கி எறியனும்.. பிக்பாஸில் விக்ரமன் நெத்தியடி! பாராட்டிய கமல்ஹாசன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் கமல்ஹாசன் முன்பாக மக்கள் மத்தியில் சாதி, மத, மொழி, இன, பாலின அடிப்படையிலான சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒழிய வேண்டும் என்று போட்டியாளரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளருமான விக்ரமன் தெரிவித்தது மக்கள் மத்தியில் கரவேற்பை பெற்று உள்ளது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கிறது. கடைசி வாரத்தில் போட்டியாளர்கள் விளையாடி வருகிறார்கள்.

பொங்கல் பண்டிகை வாரத்தை முன்னிட்டு எலிமினேட் ஆகி வெளியில் சென்ற போட்டியாளர்கள் மீண்டும் வீட்டுக்கு வந்து தங்கி உள்ளார்கள். அவர்கள் வருகையில் மீண்டும் வீட்டில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

