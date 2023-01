ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு - திமுக அறிவிப்பு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி திமுக தலைவரும், முதல்வருமான மு.க ஸ்டாலினுடன் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு திமுக கூட்டணியில் ஈரோடு கிழக்குத்தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. திருமகன் ஈவெரா (வயது 46), உடல்நலக்குறைவால் கடந்த 4- ஆம் தேதி மரணம் அடைந்தார். இதனை அடுத்து ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காலியானது.

1951-ம் ஆண்டின் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி ஒரு தொகுதி காலியானால் அங்கு 6 மாதங்களுக்குள் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது விதி. எனவே ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் விரைவில் தேர்தல் நடத்தப்படும் என எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President K.S. Alagiri held discussions with DMK President and Chief Minister M.K. Stalin regarding contesting the Erode East by-election. After this meeting, it has been announced that the Erode East block will be allocated to the Congress party in the DMK alliance.