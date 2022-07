கருணாநிதியாலேயே முடியல.. ஸ்டாலினால் முடியுமா? - மேடையிலேயே சவால் விட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவை அழிக்க கருணாநிதியால் கூட முடியவில்லை, ஸ்டாலினால் முடியுமா என ஆர்ப்பாட்டத்தில் முழங்கியுள்ளார் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

தமிழக அரசின் மின் கட்டண உயர்வை கண்டித்து சென்னையில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து வருகிறது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசு அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தால் நடுங்கி வருவதாகவும், அதன் காரணமாகவே பொய் வழக்குப் போடுவதாகவும் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்.. எடப்பாடி திடீர் மயக்கம்.. முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்த நிர்வாகிகள்

English summary

Chief Minister Stalin is trying to destroy AIADMK instead of doing good for the people, No one can stop the growth of AIADMK, speaks AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami.