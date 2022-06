எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கே சவால் விடும் குலசை ராக்கெட் ஏவுதளம்! கனிமொழி - மயில்சாமி சந்திப்பு

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டிணத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமையும் திட்டம் குறித்து இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுறை, திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழியை சந்தித்து பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவில் அனைத்து விண்வெளி திட்டங்களும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் இருந்துதான் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தநிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டிணத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமையவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் தமிழக அரசு சார்பில் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 1300 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள பணிகளை வேகமாக முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

DMK MP Kanimozhi and EX ISRO Chairman Mayilsamy Annadurai meetup in Chennai. In that Meeting, they spoke about the Kulasekarapatnam Rocket Base Plan and the next process.