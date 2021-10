நேற்று! இன்று! நாளை..! சசிகலா நீக்கத்தில் என்றும் ஒரே நிலை தான்! OPS-க்கு ஜெயக்குமார் பதில்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவில் சசிகலாவுக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எப்போதும் இடமில்லை. நேற்று- இன்று- நாளை என சசிகலா நீக்கத்தில் ஒரே நிலைதான் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர் செல்வத்திற்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அதிமுகவில் சசிகலாவை சேர்ப்பது குறித்து ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வத்திடம் நிருபர்கள் கேட்டதற்கு ஓபிஎஸ் அரசியலில் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். அதை ஏற்பதும் ஏற்காததும் மக்களின் முடிவு.

அதிமுக தொண்டர்களின் இயக்கம். இரட்டை தலைமையின் கீழ் கழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. சசிகலாவை கட்சியில் சேர்ப்பது குறித்து தலைமை கழக நிர்வாகிகள் ஆலோசித்து முடிவு எடுப்பார்கள் என ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

கொளுத்திபோட்ட சசிகலா.. வெடித்து சிதறும் நிர்வாகிகள்.. மாறுபட்ட கருத்தால் சிக்கலில் அதிமுக!

English summary

Ex minister D.Jayakumar says that there is no place for Sasikala. We always stand the same decision which was taken by General Council meeting