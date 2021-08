'ரெய்டுக்கு எல்லாம் பயப்பட மாட்டேன்னு... நான் எப்போ சொன்னேன்..' வைரலாகும் மாஃபா பாண்டியராஜன் ட்வீட்

Chennai

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி போன்றவர்களை அச்சுறுத்தினாலும் தன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறியதாகத் தகவல் பரவி வரும் நிலையில், அதை அவரே மறுத்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சியில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எஸ் பி வேலுமணி. கொங்கு மண்டலத்தில் மிகவும் பவர்புல்லான அமைச்சராக வலம் வந்தவர் இவர்,

தேர்தல் பிரசாரத்தின் சமயத்திலேயே, வேலுமணி தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்திப் பல கோடி ரூபாயை முறைகேடாகச் சேர்த்துள்ளதாகவும் திமுக ஆட்சியில் இவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.

Ex-minister K Pandiarajan's tweet Denial that no one can threaten him with the raid. yesterday raid was conducted in SP velumani properties.