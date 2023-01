ரஞ்சியில் வெளுத்து வாங்கியும் பயனில்லை.. சர்ஃபராஸ் கான் தேர்வாகாதது ஏன்? கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு சூர்யகுமார் யாதவ் தேர்வு செய்யப்பட்டதும், சர்ஃபராஸ் கான் தேர்வு செய்யப்படாததும் ரசிகர்களிடையே கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ரஞ்சி சீசனில் வெளுத்து வாங்கியுள்ள சர்ஃபராஸ் கான், ஏன் இந்திய அணிகாக தேர்வு செய்யப்படவில்லை என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள், டி20 தொடர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான முதல் இரு டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்திய அணி தேர்வுக் குழு சில நல்ல வீரர்களுக்கு வாய்ப்பையும், சில வீரர்களை புறக்கணிக்கவும் செய்துள்ளது.

முதலில் நல்ல வீரர்களுக்கான வாய்ப்பு என்று பார்க்கும் போது இந்திய டி20 கிரிக்கெட் அணியை முழுக்க முழுக்க ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் உருவாக்க பிசிசிஐ விரும்புவது தெளிவாகியுள்ளது.

டான் பிராட்மேனுக்கு டஃப் கொடுக்கும் இளம் வீரர்..இந்திய டெஸ்ட் அணியின் எதிர்காலம்.. சர்ஃபராஸ் கான்!

English summary

The selection of Suryakumar Yadav for the Test series against Australia and the non-selection of Sarfaraz Khan has raised questions among the fans. Fans are questioning why Sarfaraz Khan, who has been scoring in the Ranji season for the last two years, was not selected for the Indian team.