சென்னை-சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் கொண்டுவரப்படாது என உறுதி வேண்டும்.. விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சேலம்: சேலம் மாவட்டம் பூலாவரி அருகே உள்ள பூஞ்சைக்காடு பகுதியில் சென்னை - சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், இந்த திட்டத்தை அரசு கைவிட வலியுறுத்தியும் 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கால்நடைகளுடன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

சென்னை - சேலம் இடையே எட்டு வழிச்சலை அமைக்கும் திட்டம் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நடைமுறைப்படுத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த திட்டத்திற்காக சுமார் 7 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் அரசால் கையகப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

English summary

More than 50 farmers protested against the Chennai-Salem eight-lane road project and urged the government to abandon the project in Fungkadu area near Phulavari in Salem district.