கொடியால் பாஜக நிர்வாகிக்கு அடி.. கால்பந்து பார்க்க வீடு! ஆக்கிரமித்த பேனர்கள் -இது கேரளாவா? கத்தாரா?

சென்னை: கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டிகள் கத்தாரில் தொடங்கி இருப்பது உலக ரசிகர்களின் கவனத்தை திருப்பி இருக்கும் நிலையில் இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் கேரளாவில் கால்பந்து கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டி உள்ளன.

கடந்த நவம்பர் 20 ஆம் தேதி பிபா உலகக்கோப்பை 2022 கால்பந்து தொடர் அரேபிய நாடான கத்தாரில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள இந்த தொடரில் விளையாட தகுதிபெற்ற சர்வதேச அணிகள் கத்தாருக்கு வருகை தந்து இருக்கின்றன.

With the start of the Football World Cup in Qatar attracting the attention of fans around the world, football celebrations in Kerala are more intense than any other state in India.