FLASHBACK 2021: தமிழகத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்த பழங்குடியின பெண்.. தேடிச்சென்று கவுரவித்த ஸ்டாலின்

சென்னை: நமக்கு பல வகையில் துன்பங்கள், இன்பங்கள் என்று கொட்டி கொடுத்த 2021-ம் ஆண்டு விடை பெற போகிறது. இந்த வருடத்தில் நாட்டில் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள், சோக விஷயங்கள் நடந்துள்ளன. இந்த வகையில் இந்த வருடம் தமிழகத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார் நரிக்குறவ சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண். அதனை பற்றி இப்போது காண்போம்.

தமிழகத்தில் தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதேபோல் தமிழகத்தில் உள்ள முக்கியமான கோவில்களில் அன்னதானம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

Aswini, a tribal woman, has made Tamil Nadu look back on those who humiliated themselves by saying, "We are also human beings" by providing basic amenities to the people of her community who have no basic amenities