பிளாஷ்பேக் 2021: கொரோனாவால் கொத்து கொத்தாக நிகழ்ந்த மரணங்கள்...இடுகாட்டில் காத்திருந்த அவலம்

சென்னை: கொத்து கொத்தாக நிகழ்ந்த மரணங்கள் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் மரணத்திற்குக் கூட இறுதி அஞ்சலி செலுத்த நேரமில்லாமல், இடுகாட்டில் புதைக்க இடமில்லாமல் நாள் கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய அவல நிலை ஏற்பட்டது. 2021ஆம் ஆண்டு கொரோனா இரண்டாவது அலையால் ஏழை, பணக்காரன் என்றில்லாமல் அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் மறக்க முடியாத பல நினைவுகளை ஏற்படுத்தி விட்டது.

கொரோனா வைரஸ் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் பரவியது. 2020ஆம் ஆண்டு முதல் அலை காலத்தில் போடப்பட்ட லாக்டவுனால் அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் மறக்க முடியாத ஆண்டாக அமைந்து விட்டது. பொருளாதார நிலையில் படு சிக்கலை ஏற்படுத்தி விட்டது. உயிரோடு இருப்பதே அதிர்ஷ்டம் என்று மக்களை நினைக்க வைத்து விட்டது கொரோனா.

2021ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் கொரோனா கட்டுக்குள் இருந்தாலும் மார்ச் மாதம் மீண்டும் பரவத் தொடங்கியது. டெல்டா,டெல்டா ப்ளஸ் என உருமாறிய வைரஸ் பரவத் தொடங்கியது. மே மாதத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 4 லட்சத்தைக் கடந்தது. தினசரி மரணங்களும் 4 ஆயிரம், 5 ஆயிரம் என தொட்டது. லாக்டவுன் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டது.

Clusters of deaths caused the tragedy of having to wait for days without even having time to pay last respects to the deaths of members of the same family and to be buried in the cemetery. The second wave of corona 2021 has left many unforgettable memories in the lives of everyone, rich and poor alike.