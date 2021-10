பரபரப்பு ஊழல் தடுப்பு பிரிவு அலுவலகத்தில் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஆஜர்.. துருவி துருவி விசாரணை

Chennai

சென்னை: வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆஜராகியுள்ளார்.

சென்னை ஆலந்தூரிலுள்ள அலுவலகத்தில் விஜயபாஸ்கரிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த ஜூலை 22ம் தேதி அதிமுக முன்னாள் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான 26 இடங்களில் லஞ்சஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தியது.

எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், வேலுமணி, வீரமணி.. இப்ப சி.விஜயபாஸ்கர்.. ரெய்டு சரி.. அடுத்து எதுவும் நடக்காதோ?

MR Vijayabaskar Latest News in Tamil: Former Tamil Nadu Transport Minister MR Vijayabhaskar appear before the DVAC today at 11 am in connection to the disproportionate assets case.