திமுக ’பி’ டீம்.. பேச்சைக் கேட்டு நடக்குறாரே! ஓபிஎஸ்ஸை வெளுத்து வாங்கிய தங்கமணி! கூட இருந்தது யார்?

Chennai

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ்ஸும் போட்டியிடுவார் என அறிவித்துள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ் திமுகவின் பி மீம்மாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர்களது பேச்சைக் கேட்பது ஒன்றே அவரது நோக்கம் என முன்னாள் அமைச்சரான நாமக்கல் தங்கமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் தற்போது ஓபிஎஸ் ஈரோடு கிழக்குத் தேர்தலில் களத்தில் குதிக்கப் போவதுதான் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இதனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு கடும் அதிருப்தியில் இருக்கிறது.

அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் ஜிகே வாசன் எடப்பாடி தரப்பில் தஞ்சம் புகுந்திருக்கும் நிலையில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது இதுவரை தெரியவில்லை. இந்த நிலையில் தான் நாமக்கல் தங்கமணி ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கடுமையாக விமர்சித்து இருக்கிறார்.

English summary

Namakkal Thangamani, a former minister, has strongly criticized that OPS is acting as DMK's b-team when it has announced that it will contest in the Erode East constituency by-election and its only purpose is to listen to them.