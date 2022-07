கட்சியை விட்டு தூக்குங்க..! ஓபிஸ்க்கு எதிராய் தங்கமணியின் யார்க்கர்! கூடவே ஒட்டி கொண்ட சீனிவாசன்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை நீக்க வேண்டும் என அமைச்சர் தங்கமணி ஆவேசமாக பேசிய நிலையில் இதே கருத்தை வலியுறுத்தி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்களும் மூத்த நிர்வாகிகளும் மிக ஆவேசமாக பேசியதோடு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். இதனையடுத்தே ஓபிஎஸ்ஸை நீக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது..

கிளைச் செயலாளராக அதிமுகவில் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், முதலமைச்சர் ,எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எனத் தொடங்கி அதிமுகவின் உச்சபட்ச அதிகாரமிக்க தகுதியான பொதுச் செயலாளர் பதவியை கைப்பற்றியுள்ளார்.

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் குறித்து ஜெயக்குமார் பற்றவைத்த நெருப்பு இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் வந்து நின்றிருக்கிறது இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வம் மேற்கொண்ட சட்ட போராட்டங்கள் அனைத்தும் வீணாகத்தான் போய்விட்டது. அதே நேரத்தில் அமைதியாக இருந்தாலும் பின்னணியில் மிகத் தீவிரமாக செயல்பட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

இங்கே இருக்கை போட்டிருக்கோம்! அங்கே கோடாரியோடு ஓபிஎஸ் போயிருக்காரு! இவர் அதிமுக விசுவாசியா? தங்கமணி

English summary

While Edappadi Palaniswami has been selected as the interim General Secretary of AIADMK, while Minister Thangamani is talking furiously about the removal of OPS, his supporters including Dindigul Srinivasan and former ministers and senior executives are severely criticizing O. Panneerselvam. Subsequently, the resolution to abolish OPS has been brought.