என்ன வேணா நடக்கட்டும் நான் சந்தோசமா இருப்பேன்! ஜாலியாக இருக்கும் விஜயபாஸ்கர்! என்ன காரனம் தெரியுமா?

சென்னை : மற்ற அமைச்சர்கள் எல்லாம் சோதனை குறித்து பதட்டத்தில் இருக்கும் நிலையில் முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளருமான விஜயபாஸ்கர் மட்டும் இவ்வளவு சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வதற்கு காரணம் என்ன? என்பது குறித்து பல தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழகம் முழுவதும் தெரு விளக்குகளை எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றிய போது அதிக விலை கொடுத்து எல்இடி விளக்குகளை வாங்கியதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீது புகார் எழுந்தது.

இதனை தொடர்ந்து தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் சென்னை கோவை உட்பட 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நேற்று காலை முதல் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு சொந்தமான இடங்கள், அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்

சிக்கிய விஜயபாஸ்கர்.. 1.8 கிலோ தங்கம், 4 'சாவி’ ரெய்டில் கட்டுக்கட்டாக கைப்பற்றிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை

Why is Vijayabaskar, a former health minister and supporter of Edappadi Palaniswami, taking it so casually when all the other ministers are nervous about the raid? A lot of information has been released about it.