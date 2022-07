ரெண்டு பாட்டு பாடுங்க.. வெயிலில் மயங்கிய ‘ 4 தலைகள்’! தொண்டர்களுக்கு 'பூஸ்ட்' கொடுத்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னயில் நடைபெற்ற அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் கடுமையான வெயில் காரணமாக சோர்வடைந்த அதிமுக தொண்டர்களை எம்ஜிஆர் பாடல் பாடி முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உற்சாகமூட்டிய நிலையில், அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் "இன்னும் ரெண்டு பாட்டு பாடுங்க, நல்லாத்தான் இருக்கு" என்று கூற மேடையில் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது.

மின் கட்டண உயர்வு, ஆவின் பால் பொருட்கள் விலை உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு உள்ளிட்ட விவகாரங்களும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்தார்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் 2 கட்டமாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், 3வது கட்டமாக அதிமுக சென்னை மாவட்ட கழகங்கள் சார்பில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

