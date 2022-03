புழல் சிறையில் இருந்து விடுதலையானார் மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் - அதிமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக தொண்டரை தாக்கியது, தேர்தல் விதிமுறை மீறி சாலை மறியல் செய்தது, நில அபகரிப்பு ஆகிய வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஜாமின் அளித்ததை அடுத்து அவர் இன்று காலை புழல் சிறையில் இருந்து விடுதலையானார் அவருக்கு தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடந்த நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவில் சென்னை மாநகராட்சியில் கள்ள ஓட்டு போட முயன்றதாக குற்றம்சாட்டி திமுகவைச் சேர்ந்த நரேஷ்குமார் என்பவரை தாக்கினார். அரைநிர்வாணமாக்கி தாக்கியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பதிவான வழக்கில் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி ஜெயக்குமார் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் ஜெயக்குமாரின் ஜாமின் மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இந்நிலையில், ஜெயக்குமார் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்தார். இதனையடுத்து, கடும் நிபந்தனையுடன் ஜெயக்குமாருக்கு ஜாமீன் வழங்கலாம் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து அவருக்கு நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கப்பட்டது. திருச்சியில் தங்கியிருந்து கண்டோன்மெண்ட் போலீஸில் இரு வாரங்கள் புதன், வெள்ளிகிழமைகளில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது.

English summary

Former minister Jayakumar, who was arrested on charges of assaulting a DMK volunteer, obstructing a road in violation of election rules and land grabbing, was released from Puzhal prison this morning.