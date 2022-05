“கருணாநிதி சாலை”.. தமிழ்நாடு ”கருணாநிதி நாடு”னு கூட மாறலாம்! முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை கருணாநிதி சாலை என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், சாலையின் பெயர் மாற்றப்படுவதை பொதுமக்களை விரும்ப மாட்டார்கள் எனவும், விரைவில் தமிழ்நாட்டை கருணாநிதி நாடு என மாற்றினாலும் மாற்றிவிடுவார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் நெடுஞ்சாலைத் துறையின் பவள விழா நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், நெடுஞ்சாலைத்துறை சாதனைகள் மற்றும் கிடைக்கும் பெருமைகளுக்கு கருணாநிதி தான் காரணம் என்றார்.

மேலும் அந்த துறைக்கு அவர் செய்த சாதனைகள் காரணமாக, சென்னையில் இருந்து மாமல்லபுரம் வரை இருக்கக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை இனி, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி சாலை என பெயர் சூட்டப்படும் என்றார்.

English summary

Chennai East Coast Road has been renamed as Karunanidhi Road, meanwhile former minister Jayakumar has said that Tamil Nadu will soon be renamed as Karunanidhi Nadu.