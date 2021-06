ரேடாரில் சிக்கும் பினாமிகள்.. விரைவில் சாட்டையை சுழற்ற ரெடியான முதல்வர்.. 8 பேருக்குத்தான் குறி!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் சிலரும் பினாமிகளை தமிழக அரசு கண்காணித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. கொரோனாவிற்கு பின் நடக்க உள்ள பல்வேறு ஊழல், முறைகேடு தொடர்பாக விசாரணைக்காக இந்த கண்காணிப்பு நடந்து வருவதாக கூறுகிறார்கள்.

தமிழகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான புதிய அரசு பதவி ஏற்றபின் முழுக்க முழுக்க கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகிறது. கொரோனா பரவல் தடுப்பில் மட்டுமே எல்லா அமைச்சர்களும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் கொரோனா பரவல் குறைந்த பின் தமிழக அரசு மற்ற நடவடிக்கைகள், நலத்திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. அதில் முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள் மீதான விசாரணையும் ஒன்றாக இருக்கும் என்கிறார்கள்.

English summary

Former ministers Benami's may get into trouble soon as TN govt may start an investigation on various scams.