''மெட்ராஸ் ஐஐடி-யில் ஜாதி பாகுபாடு.. போராட்டம் நடத்துவேன்.." மோடிக்கு முன்னாள் பேராசிரியர் கடிதம்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: மெட்ராஸ் ஐஐடி கல்வி நிலையத்தில் ஜாதி பாகுபாடு நிலவுவதாகவும், அதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவேன் என மெட்ராஸ் ஐஐடி முன்னாள் பேராசிரியர் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

மத்திய அரசின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கும் சிறுபான்மையினர் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் மீது ஜாதி ரீதியிலான தாக்குதல் நடப்பதாக தொடர்ந்து புகார் வந்தது. குறிப்பாக மெட்ராஸ் ஐஐடி-யில் கடந்த சில வருடங்களாகத் தற்கொலைச் சம்பவங்களும், மாணவர்கள் பாதியிலேயே படிப்பை விட்டுச் செல்வதும் அதிகரித்தது.

நீதிமன்றமும் மெட்ராஸ் ஐஐடி நிர்வாகத்தை இதற்காக எச்சரித்தது. இந்தியாவில் உள்ள‌ பல ஐஐடி-களின் முன்னாள் மாணவர்கள் பலரும் தங்களுக்கு நேர்ந்த ஜாதி, மதப் பாகுபாடுகள், பாரபட்சங்கள் குறித்து பொதுவெளியில் பேசத் தொடங்கினார்கள். இந்த நிலையில்தான் ஐஐடி மெட்ராஸில் கேரளாவைச் சேர்ந்த மாணவி பாத்திமா லத்திஃப் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

சென்னை ஐஐடி மாணவி பாத்திமா மர்ம மரண விவகாரம்- சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜரானார் தந்தை லத்தீப்

English summary

The former IIT professor Vipin P Veetil has written a letter to the Prime Minister saying that caste discrimination exists at the IIT Chennai and if he does not take action, he will go on a hunger strike.