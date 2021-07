சென்னையில் சதமடித்த பெட்ரோல் விலை...கள்ளக்குறிச்சியில் ரூ. 102 - தமிழகம் முழுவதும் விலை நிலவரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக பல மாவட்டங்களில் பெட்ரோல் 100 ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனையான நிலையில் சென்னையில் முதன்முதலில் பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாயை கடந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

சர்வதேச எண்ணெய் நிறுவனங்களினால் பெட்ரோல், டீசல் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. 5 மாநில தேர்தல் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை மே மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து தினசரியும் உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

ஒவ்வொரு நாளும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு விலை அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. கொரோனா லாக்டவுன் காலத்திலும் தினசரியும் விலை அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஜூன் மாதத்தில் 12 முறை விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஜூலை மாதத்தில் பெட்ரோல் விலை உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Petrol touch Rs 100 in Chennai; Check latest rates Tamil Nadu. In Tamil Nadu, petrol has been selling for more than Rs. 100 in many districts for the past one week. Oil companies revise rates of petrol and diesel daily based on the average price of benchmark fuel in the international market in the preceding 15 days, and foreign exchange rates