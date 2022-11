"அவர்" வந்த நாள் முதல் என்னை வெளியேற்ற திட்டம்.. மீண்டும் கம் பேக் கொடுப்பேன்.. காயத்ரி அதிரடி!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழக பாஜகவுக்கு வந்த நாள் முதல் என்னை எப்படியாவது வெளியேற்ற வேண்டும் என துடித்துக் கொண்டிருந்ததாக காயத்ரி ரகுராம் தனது ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். காயத்ரி யார் பெயரையும் குறிப்பிடாமல் ஆங்கிலத்தில் he என்ற வார்த்தையை மட்டுமே பயன்படுத்தியுள்ளதால் அண்ணாமலையை சொல்கிறாரா, இல்லை செல்வக்குமாரை சொல்கிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குறித்தும் அவரது டீம் என கூறப்படும் ஒரு சில நிர்வாகிகள் குறித்தும் அவர்களது செயல்பாடுகள் குறித்தும் ட்விட்டரில் கடந்த சில நாட்களாக காயத்ரி ரகுராம் ட்வீட் போட்டு வருகிறார்.

தன்னை பற்றி கொச்சையான கமென்ட்டால் கோபமடைந்த காயத்ரி இது போல் கொந்தளிப்புடன் ட்வீட் போட்டுள்ளார். இதனால் பாஜகவில் இருந்த உள்கட்சி பிரச்சினை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. இது கட்சிக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறி காயத்ரி ரகுராமை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்றைய தினம் 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளார்.

பாஜகவில் வார் ரூம்..மன அழுத்தம்..விளக்கம் கேட்காமலேயே சஸ்பெண்ட்.. குமுறும் காயத்ரி ரகுராம்

English summary

Gayathri Raghuram tweets that he wanted to out her from day 1. She will come back stronger.