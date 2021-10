ஆபாசமாக சித்தரிப்பு .. தி.மு.க பிரமுகர் ஜெயச்சந்திரன் மீது காயத்ரி ரகுராம் போலீசில் புகார்!

Chennai

சென்னை: தன்னை ஆபாசமாக சித்தரித்த தி.மு.க பிரமுகர் ஜெயச்சந்திரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் காயத்ரி ரகுராம் புகார் கொடுத்துள்ளார்.

பிரபல நடிகையும், தமிழக பாஜகவின் கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவின் தலைவருமான காயத்ரி ரகுராம் உள்ளிட்ட பா.ஜ.க பிரமுகர்கள் பொங்கல் பண்டிகையின்போது பொங்கல் வைத்து கொண்டாடினார்கள்.

இதில் காயத்ரி ரகுராம் போட்டோவை வெளியிட்ட தி.மு.க பிரமுகர் ஜெயச்சந்திரன் அவரை ஆபாசமாக விமர்சித்து இருந்தார். இதற்கு பாஜக தரப்பில் இருந்து கடும் கண்டனம் எழுந்தது..

English summary

Gayatri Raghuram has lodged a complaint against DMK leader Jayachandran Gayatri Raghuram has lodged a complaint with the Chennai Police Commissioner's Office seeking action against DMK leader Jayachandran for portraying himself as obscene