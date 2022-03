கோகுல்ராஜ் ஆணவக்கொலை வழக்கு: திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததால்தான் இந்த தண்டனையாவது கிடைத்தது- தாய் சித்ரா

Chennai

சென்னை: திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததால்தான் சட்டப்படி போராடி, கொலையாளிகளுக்கு இந்த தண்டனையாவது கிடைத்தது என்று கோகுல்ராஜ் தாய் சித்ரா தெரிவித்தார்.

2015 ஆம் ஆண்டு வேறு சாதி பெண்ணை காதலித்ததற்காக ஓமலூரை சேர்ந்த கோகுல்ராஜ் என்ற பொறியியல் மாணவர் துன்புறுத்தி தலை துண்டித்து கொல்லப்பட்டார். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தீரன் சின்னமலை கவுண்டர் பேரவையின் நிறுவன தலைவர் யுவராஜ் உள்ளிட்ட 10 பேர் குற்றவாளிகள் என கடந்த 5 ஆம் தேதி மதுரை வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

யுவராஜ் கருணை மனு கூட போட முடியாது! கண்ணகியின் மதுரையில் கோகுல்ராஜுக்கு நீதி! அரசு வழக்கறிஞர் மோகன்

Gokulraj mother Chitra said that the lawyer Mohan who appeared for them in the case, did not charge a single rupee and that he was more interested in the case than herself and got justice.