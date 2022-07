களத்திலேயே உயிரிழந்த கபடி வீரர்.. குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்க ராமதாஸ் வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கபடி போட்டியின் போது களத்திலேயே உயிரிழந்த விளையாட்டு வீரர் விமல்ராஜ் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கபடி வீரர் விமல், பண்ருட்டி அடுத்த மானடிக்குப்பம் பகுதியில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் கலந்து கொண்டார். அந்தப் போட்டியின் போது களத்தில் துடிப்புடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த கபடி வீரர் விமல், திடீரென எதிரணி வீரர் வேகமாக பாய்ந்து பிடித்தபோது மயங்கி விழுந்தார்.

English summary

Ramadoss, the founder of PMK has requested that the Tamil Nadu government should provide financial assistance to the family of sportsperson Vimalraj, who died on the field during a kabaddi match.