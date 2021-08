புதிய கொள்கை.. தமிழகத்தில் 16 லட்சம் வாகனங்கள்.. சென்னையில் மட்டும் 3லட்சம் வாகனங்களுக்கு சிக்கல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : மத்திய அரசின் புதிய வாகன கொள்கையின்படி, 15 வருடங்களுக்கு மேல் உள்ள வர்த்தக வாகனங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. இந்த கொள்கையின் காரணமாக தமிழகத்தில் 16 லட்சம் வாகனங்கள் பழைய இரும்பு கடைக்கு செல்ல போகின்றன. இதில் சென்னையில் மட்டும் 3 லட்சம் வாகனங்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் போகும்.

மத்திய அரசு புதிய வாகன ஒழிப்பு கொள்கையை. கடந்த வாரம் தொடங்கி உள்ளது. இந்த கொள்கையின்படி, 15 வருடங்களுக்கு மேல் உள்ள வர்த்தக வாகனங்கள். 20 வருடங்களுக்கு மேல் பயன்பாட்டில் இருந்த தனிநபர்களின் வாகனங்கள் ( தகுதி தேர்வில் தோல்வி அடைந்தவை) ஆகியவை இனி சாலைகளில் ஓடக்கூடாது.

இந்த புதிய கொள்கை வாகன உரிமையாளர்களுக்கு சிக்கலையும், ஆட்டோமொபைல் விற்பனையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் அளித்துள்ளது. ஒரு பக்கம் வரவேற்பும் மறுபக்கம் நெருக்கடியையும் அளித்துள்ளது அரசின் இந்தபுதிய கொள்கை.

English summary

According to the central government's new vehicle policy, commercial vehicles older than 15 years should not be used. As a result of this policy, 16 lakh vehicles in Tamil Nadu are going to the old iron shop. Of this, 3 lakh vehicles will be unusable in Chennai alone.