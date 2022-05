சசிகலாவிற்கு கிடைத்த கிரீன் சிக்னல்..அதிரடி சந்தோஷத்திற்கும் காரணம் இதுதானாமே?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அ.தி.மு.க எனது தலைமையில் இயங்கும் என்பதில் உங்களுக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் என்று சசிகலா கூறுவதற்கு காரணமே அவருக்கு கிடைத்த கிரீன் சிக்னல்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த அளவிற்கு மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்.

அரசியலுக்கு வருவேன் என்று சொன்ன சசிகலா பின்னர் வரமாட்டேன் என்று சொல்லி பின் வாங்கினார். ஆன்மீக பயணத்தை ஆரம்பித்து அரசியல் செய்து வருகிறார். கடந்த மாதங்களில் அமைதியாக இருந்த சசிகலா இப்போதய பயணத்தில் அதிரடியாக அரசியல் பேச ஆரம்பித்து விட்டார். அதற்கான காரணமே அவர் இப்போது மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருப்பதுதானாம்.

சசிகலாவின் அண்ணன் ஜெயராமன் இளவரசி தம்பதியினருக்கு, கிருஷ்ணப்பிரியா மற்றும் ஷகிலா என இரு மகள்கள், மகன் விவேக் என்று மூன்று பிள்ளைகள். இவர்கள் மீது சசிகலாவிற்கு தனி பிரியம் உள்ளது.

அ.தி.மு.கவை கைப்பற்ற யாகம்..?

English summary

VK Sasikala political Speech: (சசிகலாவின் அரசியல் பேச்சு) It is said that the reason Sasikala says that you have no doubt that the AIADMK is running under my leadership is because he got the green signal. She is at the peak of happiness to that extent.