"பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மை அண்ணாமலை.."குஷ்புவின் அசத்தல் வாழ்த்து.. ரஜினிக்கு!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வீரத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை வரையறுத்த ஹீரோ, ஒரு டிரெண்ட் செட்டர், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கொள்கை மற்றும் கண்ணியம் கொண்ட மனிதருக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு நடிகை குஷ்பு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என பதிவித்துள்ளார். பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் மை அண்ணாமலை என்றும் குஷ்பு வாழ்த்தியுள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 73 வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளை ஒட்டி அவர் வசிக்கும் இல்லத்தின் முன்பு நள்ளிரவு 12 மணிக்கு கூடிய அவரது ரசிகர்கள் கேக் வெட்டி உற்சாகமாக அவரது பிறந்தநாளை கொண்டாடினர்.

அத்துடன் ஆங்காங்கே ரத்ததான முகாம், மருத்துவ முகாம் , அன்னதானம் என நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பிறந்த நாளை அவர் ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Wishing the greatest SuperStar of Indian cinema, the man whose actions speak louder than words, a hero who defined the actual meaning of heroism, a trendsetter, above all a man of principle & dignity Rajinikanth sir a very happy birthday Post hoi