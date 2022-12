புள்ளி வெச்ச எடப்பாடி.. கோலத்தை "அவர்" போடறாரே.. அமித்ஷா டேபிளில் "ஃபைல்".. ஸ்டாலின் மாஸ் ஸ்ட்டேடர்ஜி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் திமுக கூட்டணி குறித்த 2 முக்கிய செய்திகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன.. என்ன நடக்கிறது?

பாஜக எதிர்ப்பு என்ற விஷயத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த அளவுக்கு மேலிடத்தை சமாளிப்பார் என்பதுதான் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக எழுந்துள்ளது. காரணம், எடப்பாடி குறித்து நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்கள் மேலிடத்துக்கு பறந்து கொண்டே இருக்கிறதாம்.

ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவுக்கு எடப்பாடி ஒத்துழைக்காத பட்சத்தில், அவரை கழட்டிவிட்டு, 3வது அணி அமைக்கவும் பாஜக, தயாராகிவிடும் என்ற பேச்சு உள்ள நிலையில், அவரை பற்றி டெல்லிக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் தகவல்களால், அதிருப்திகள் மேலும் கூடபோகிறது என்கிறார்கள்.

English summary

Have complaints about Edappadi palanisamy been forwarded to Amit Shah and What is the DMK alliance going to do