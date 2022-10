2 நாட்களுக்கு கனமழை..26 மாவட்டங்களில் இடியோடு மழை பெய்யும்..குடையோடு வெளியே போங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மத்தியமேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று 26 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க உள்ளது. இந்த நிலையில் பகலில் சுள்ளென்று வெயிலடித்தாலும் பல ஊர்களில் ஜில்லென்று மழை பெய்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறை,ஈரோடு மாவட்டம் பவானி, திருப்பூரில் தலா 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி, பென்னாகரம், ராமேஸ்வரம் பகுதிகளில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சங்கரிதுர்கம், கோத்தகிரி, திருவாடானை பகுதிகளில் தலா 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பெருஞ்சாணி அணை, குழித்துறை, புத்தன் அணை,பவானிசாகர், தேக்கடி, தக்கலை பகுதிகளில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இன்றும் நாளையும் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

