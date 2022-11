4 நாட்களுக்கு கனமழை.. பேரிடர் மீட்பு படையினர் தயார்..எங்கெங்கு சேதம்.. கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை பொழிவு இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளதால், தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் 1,149 பேரும், தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்பு படையினர் 899 பேரும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் நேற்று சென்னை, எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் ஆய்வு செய்தார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராமச்சந்திரன், தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2ம் தேதி 38 மாவட்டங்களில் 18.01 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இதில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மட்டும் மிக அதிக மழை 116.08 மி.மீ. பெய்துள்ளது. மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழியில் 220 மி.மீ. அதி கன மழை பெய்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் சென்னையில் 22.35 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை...கடலூரில் வெள்ளத்தை தடுக்க என்னென்ன ஏற்பாடுகள்..கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் சொன்னது இதுதான்

English summary

Minister KKSSR Ramachandran has said that 1,149 National Disaster Response Force and 899 Tamil Nadu Disaster Response Force are on standby as the India Meteorological Department has announced that there will be rain in Tamil Nadu for the next 4 days.