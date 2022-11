மேகம் கருக்குது.. மின்னல் சிரிக்குது! தமிழகத்தில் ‘இந்த’ மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்? கவனம் மக்களே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், இன்றும் பல மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள நிலையில், தலைநகரான சென்னையிலும் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து இருக்கும் நிலையில் வழக்கத்தை விட தமிழகம் முழுவதும் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. பல ஆண்டுகள் இல்லாத வகையில் மழை பதிவு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை.. எந்தெந்த மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை?

English summary

As Tamil Nadu has been experiencing heavy rain for the past few days, the Chennai Meteorological Department has said that there is a possibility of heavy rain in many districts today.