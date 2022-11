மிக கனமழை..11 மாவட்டங்களில் தட்டி எடுக்கப்போகுதாம்..எத்தனை நாளைக்கு தெரியுமா?..வானிலை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, விருதுநகர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னை, மதுரை, காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் விடிய விடிய மழை கொட்டித்தீர்த்துள்ளது. பல ஊர்களில் விளை நிலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன. ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன. எங்கும் வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கிறது. சென்னை தண்டையார் பேட்டையில் அதிகபட்ச அளவாக 14 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது டிஜிபி அலுவலகம், மேட்டுப்பாளையத்தில் தலா 12 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வேதாரண்யம், காயல்பட்டினம் பகுதியில் தலா 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் பருவமழை வரும் 8ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதனிடையே தென் தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்றைய தினம்

தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

