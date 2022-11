சென்னையில் விளாசிய கனமழை.. வெள்ளம் சூழ்ந்த சாலைகள்..தவிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்..சுரங்கபாதைகள் மூடல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தொடர் கனமழையின் காரணமாக சென்னையில் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் முக்கிய சுரங்க பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் மழை காலத்தில் வாகன ஓட்டிகள் தவிப்புக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 29ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதனால் கடந்த இரண்டு தினங்களாக சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகள் ஆறுகள், குளங்கள் போல் காட்சி அளிக்கின்றன.

நேற்று காலை 08.30 மணியிலிருந்து இன்று அதிகாலை 4 மணி நிலவரப்படி நேற்று காலை 08.30 மணி நிலவரப்படி, அதிகபட்சமாக நெற்குன்றத்தில்13 செமீ, பெரம்பூரில் 12 செ.மீ மழையும் பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நுங்கம்பாக்கத்தில் 11.2 சென்டி மீட்டரும், மீனம்பாக்கத்தில் 8.2 செ.மீட்டரும், நந்தனத்தில் 8.7 செ.மீ மழை அளவு பதிவாகியுள்ளது. . அயனாவரம், தண்டையார்பேட்டை, கும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தலா 9 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Due to continuous heavy rains, floodwater has accumulated in the low-lying areas of Chennai. Major tunnels have been closed due to floodwaters flooding the roads. Due to changes in traffic, motorists are suffering during rainy season.