நீலகிரி, கோவையில் கனமழை நீடிக்கும்..6 மாவட்ட மக்களும் உஷார்..எச்சரிக்கும் வானிலை மையம்

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று 6 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. நீலகிரி, கோவையில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பாலங்கள் வெள்ள நீரில் மூழ்கியுள்ளன. போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பஜார் பகுதியில் 14 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. அவலாஞ்சி பகுதியில் 11 செமீ மழையும், மேல் கூடலூர் பகுதியில் 10 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. மேல் பவானி பகுதியில் 9 செமீ மழையும் சோலையாறு பகுதியில் 8 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் குந்தா பாலம், எமரால்ட், சாம்ராஜ் எஸ்டேட் பகுதியில் தலா 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம், தேவாலா, கிளென்மார்கன் பகுதியில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சின்னக்கல்லார்,நடுவட்டம் பகுதிகளில் தலா 4 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

