'அவங்க வந்தாலும்' வருவாங்க.. அலர்ட்டான சென்னை காவல்துறை! அதிமுக அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட பரபரப்பு.!

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பான சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்புக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவில் இன்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட உள்ள நிலையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது.

மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை குறித்த மோதல்கள், பிரச்சினைகள், ஆலோசனைகள், சட்டபோராட்டங்களுக்கு பிறகு அடுத்த கட்ட நிலைக்கு செல்வது யார் என்ற தீர்ப்பு இன்னும் வெளியாக இருக்கிறது.

கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது செல்லாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனு தாக்கல் செய்தார்.

Additional security has been put in place at the AIADMK head office in Rayapettah, Chennai, as the verdict is to be delivered today in the appeal filed by Edappadi Palanichami against the decision of the single judge of the Madras High Court regarding the AIADMK General Committee meeting.