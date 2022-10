சித்ரா மரண மர்மம்.. "அந்த விஐபிக்கள்"..மீண்டும் மொதல்ல இருந்தா..ஹேமந்த் அடுக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்

Chennai

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா கொலை வழக்கில் விஜே ரக்சனுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக ஹேம்நாத் கூறியிருப்பது சின்னத்திரைப் பிரபலங்கள் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. சித்ரா மரணமடைந்த நேரத்தில் யார் யாருக்கு தொடர்பு இருக்கின்றது என்று கசிந்ததோ அவர்கள் தான் அந்த பிரமுகர்கள் என ஹேமந்த் வழக்கறிஞர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா, கடந்த 2020ம் ஆண்டு டிசம்பர் 9ம் தேதி தற்கொலை செய்து கொண்டார். மர்ம சீரியல் போல பரபரப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது மரண வழக்கு. சித்ராவின் தற்கொலையில் பல்வேறு மர்ம முடிச்சுகள் உள்ளதாக அவரது தோழிகள் கூறியுள்ளனர். சித்ரா தற்கொலை செய்துகொண்டபோது ஹேம்நாத் அந்த விடுதிக்கு வெளியே அமர்ந்திருந்ததாகவும், குளிக்க வேண்டும் சொல்லி தன்னை சித்ரா வெளியே அனுப்பியதாகவும் சித்ராவின் கணவர் ஹேம்நாத் கூறியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அவரது கணவர் ஹேம்நாத்திற்கு கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது.

