ஆர்.என்.ரவிக்கு முக்கிய நாள்.. ஆளுநர் பதவிக்கே “செக்” வைக்கும் வழக்கு! இன்று முடிவெடுக்கும் ஹைகோர்ட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளுக்கு எதிராக லாபம் தரக்கூடிய இரட்டை பதவியில் இருப்பதால் அவரை தகுதி நீக்கம் செய்ய உத்தரவிடக்கோரி தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழக நிர்வாகி தொடர்ந்த வழக்கு தொடர்பாக இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய முடிவெடுக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுக அரசுக்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் இடையே அவர் பதவியேற்ற நாளில் இருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு விவகாரங்களில் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது.

அதில் கல்வி முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. பல்கலைக்கழக நிர்வாகம், நீட் விலக்கு மசோதாவில் ஆளுநர் கையெழுத்து போடாதது போன்றவை இன்னும் சர்ச்சையாக உள்ளது.

அமைச்சரான கையோடு உடனே ‛வீடியோகால்’.. யாருக்கு தெரியுமா? ஆளுநர் மாளிகையில் உதயநிதியின் பாசம்

English summary

Today the Madras High Court to take an important decision regarding the case filed by Thanthai Periyar Dravidar Kazhagam executive to order the disqualification of Tamil Nadu Governor RN Ravi as he is holding a lucrative dual office against the provisions of the Constitution.